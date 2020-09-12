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Yaşam

70 yaşındaki şahıs husumetlisini arazide tüfekle vurdu

Denizli'de husumetli 2 şahsın tartışması neticesinde kavga çıktı. Kavgada 70 yaşındaki şahıs, av tüfeği ile 65 yaşındaki husumetlisini vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan 70 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

IHA12 Eylül 2020 Cumartesi 23:32 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:32
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Olay, Çameli ilçesi Cumaalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılancık mevkiinde 70 yaşındaki R.B., aralarında husumet olduğu belirtilen 65 yaşındaki M.K.’nin evinin yakının arazide karşılaştı. Şahısların arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada R.B.’nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar ise M.K.’ye isabet etti. Sesi duyan çevredekiler olay yerine gelerek, yaralı halde bulunan M.K. için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, R.B.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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