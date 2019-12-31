700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucuyu bağırsaklarında sakladılar

Narkotik ekiplerince yapılan aramada davranışlarından şüphelenilen İranlı bir kişi Harajani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.





Harakani Devlet Hastanesi’nde çekilen röntgen sonucu şüphelilerin bağırsaklarında kapsüller içerisinde 150 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin bağırsaklarından kapsüller halinde uyuşturucu çıkarıldı. Uyuşturucuyu muhafaza altına alan polis, şüpheliler A.H.Z.B., H.B. ve Türk vatandaşı olan E.A. TCK-188 (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



