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Yaşam

700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucuyu bağırsaklarında sakladılar

Kars’ta bağırsaklarında yaklaşık 700 kişiyi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2’si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

IHA31.12.2019  22:41 - Güncelleme: 31.12.2019  22:41

Kars’ta bin 963 personelin katılımıyla güvenlik uygulaması yapıldı. Vali Türker Öksüz, uygulama noktasına gelerek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Bölge Trafik Uygulama noktasında durdurulan bir araçta uyuşturucu araması yapıldı.


Narkotik ekiplerince yapılan aramada davranışlarından şüphelenilen İranlı bir kişi Harajani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 


Harakani Devlet Hastanesi’nde çekilen röntgen sonucu şüphelilerin bağırsaklarında kapsüller içerisinde 150 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin bağırsaklarından kapsüller halinde uyuşturucu çıkarıldı. Uyuşturucuyu muhafaza altına alan polis, şüpheliler A.H.Z.B., H.B. ve Türk vatandaşı olan E.A. TCK-188 (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kars Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yılbaşına saatler kala eksi 15 derece soğukta güvenlik uygulaması yapıldı. 

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