13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2821
  • 6,0011
  • 217.216
  • 100.864
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

700 TL alacağı için çocukluk arkadaşını öldürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tarihi Pertev Paşa Camii bahçesinde silahla vurularak öldürülen şahsın, çocukluk arkadaşı tarafından 700 TL’lik borcu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmit’te dün meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü cinayetin 700 TL’lik borç yüzünden işlendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi’nde bulunan tarihi Pertev Paşa Camii bahçesinde dün meydana gelen olayda 50 yaşındaki Birol Kırşan, tartışma yaşadığı S.E.(47) tarafından silahla 3 el ateş edilerek öldürüldü. Kırşan cami bahçesinde vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, S.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
 
700 TL’lik alacağı için çocukluk arkadaşını öldürdü
Olay sonrası gözaltına alınan S.E.’nin hastane raporunda 300 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kontrolün ardından emniyete götürülen S.E. ifadesinde Kırşan ile telefonla randevulaştığı ve kısa bir görüşme sonrası sarılarak sohbet ettikleri daha sonra 700 TL’lik alacağı için tartışmaya başladıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine ise silahına sarılarak Kırşan’a ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.E. çelik yelek giydirilerek Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosuna araç indirildi

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosuna araç indirildi

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Dev iş birliği resmen duyuruldu

'ABD'nin askeri müdahale açıklaması çok tehlikeli'

'ABD'nin askeri müdahale açıklaması çok tehlikeli'

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

Bir 'süper güç' daha 'Maduro' dedi

Bir 'süper güç' daha 'Maduro' dedi

ABD, DEAŞ'la pazarlık yapıyor

ABD, DEAŞ'la pazarlık yapıyor
 

POPÜLER HABERLER

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tam zamanında çekilen etkileyici fotoğraflar

Tam zamanında çekilen etkileyici fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA