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739 yıllık 1111 taneli tespih görenleri şaşırtıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde Sivasi Hatun Camii'nde bulunan 739 yıllık 1111 taneli 20 metre boyundaki tespih, görenleri şaşırtıyor.

  • İHA
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Develi ilçesinde bulunan ve Selçuklu eserlerinden olan Sivasi Hatun Camii'ndeki 739 yıllık 1111 taneli tespih, özel günlerde ve afet günlerinde cami cemaati tarafından boyunlarına takılarak çekilirken, tespihi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
 
Sivasi Hatun Camii İmamı Orhan Köşker, tespihin özel cam bölmede korunduğunu anlatarak, "Tespih caminin tarihi kadar eski. Andız ağacından yapılmış bir tespih. Bildiğimiz kadarıyla Andız ağacı bu bölgede yetişmiyor. Hindistan'dan gelen bir ağaç. Özelliği ise toz tutmamasıdır" dedi.
 
Tespihin camide daha önce yapılan restorasyon sırasında, kemerlerin altında bulunduğunu ve özel günlerde ve afet günlerinde cemaat tarafından çekildiğini anlatan İmam Orhan Köşker, "Cemaat özellikle boyunlarından tutarak tespihi çekiyor. Boyundan geçmesi insanı diri tutuyor. Bedenen ve ruhen masaj gibi oluyor. Tespihin özelliği 1111 taneli olması. Bu rakamın da Müslümanların kardeş olması gerektiğini ifade ettiği söyleniyor. Tespihi özel günlerde, sıkıntılı zamanlarda çıkarıyoruz. Boyuna takılmak suretiyle rahmete vesile olması için çekiyoruz" diye konuştu.

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