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73'lük gezgin İstanbul'da! Nepal'e yürüyor

73 yaşındaki İngiliz kadın, Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıktı. 6 bin 900 kilometre yol yürüyecek. Şu sıralarda Türkiye'de...

  • DHA
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GÜNDE 20 KİLOMETRE YOL KAT EDİYOR
 
 
İstanbul'a dün akşam gelen Rosie Swale Pope, Nepal'e gidip buradaki yoksul çocuklara yardım etmek için yolculuğa başladığını söyledi.  Rosie Swale Pope, günde yaklaşık  20 kilometre yol kat ediyor.  Pope, yolculuğu sırasında haftada sadece bir gece kişisel temizliği ve elektronik cihazlarını şarj etmek için otelde kalıyor, diğer gecelerini ise mini karavanında geçiriyor. 
 
TÜRKİYE’DEKİ İLGİDEN ÇOK MEMNUNUM
 
 
Geçtiği her yerde ilgi ile karşılandığını ve kendisine çok sıcak davranıldığını söyleyen Rosie, Türkiye’de gördüğü bu ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi. İnsanların sürekli kendisine selam verdiğini ve yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten  Rosie Swale Pope,  uğradığı ülkeler içinde en büyük ilgiyi Türkiye’de gördüğünü söyledi.
 
Rosie Swale Pope, yürüyüşünü Türkiye’den sonra Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Türkmenistan, İslamabad, Kaşmir’i geçtikten sonra Nepal’in başkenti Katmandu’da sonlandıracak.

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