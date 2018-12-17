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75 kiloluk kabak görenleri hayrete düşürüyor

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde çiftçilerin tarlasında yetiştirdiği 75 kiloluk kabağı görenler şaşırıyor.

  • İHA
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Büyükorhan ilçesinde yaşayan yıllardır üretim yapan çiftçi Yusuf Bozkuş (65), kendi tarlasında yetiştirdiği kabağı ilçe merkezine satmaya getirdiğinde, vatandaşlar gördüklerine inanamadı 
 
Kendi tarlasında kabak,çilek, patates, fasulye üretimi yapan çiftçi Yusuf Bozkuş 15 yaşından beri tarım faaliyetleri içinde olduğunu ifade ederek, "Bu yıl kabaklar hayli bereketli. Bu büyüklükteki mahsulü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu büyüklükteki ürün çevre üreticiler için de merak ve hayret konusu olmayı sürdürüyor" dedi. 
 
Kesinlikle kimyasal madde kullanmadığını dile getiren Bozkuş,”Ben bu yaşıma kadar bundan daha büyük doğal üretilen bir kabak görmedim. Bu ürünümüzde kesinlikle kimyasal madde veya ithal gübre bulunmamaktadır. Tamamen tarlamızdaki suyumuzdan ve hayvanlarımızın gübresinden üretiyoruz. Ben buradan Bursa’da, İstanbul’da yaşayan buradan göç eden gençlerimize sesleniyorum. Bizim topraklarımızda her şey oluyor, yeter ki mücadeleden vazgeçmeyelim. Şehirlerde hayat yok, çok az para karşılığında şehirlerde ömürlerini geçiriyorlar. Gelin; kendi topraklarımızda üretelim, hem kendimize hem de ülkemize üreterek destek olalım” diye konuştu. 
 
 

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