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Yaşam

75 yaşındaki Hidayet amcadan bir haftadır haber alınamıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir hafta önce kaybolan 75 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Köy muhtarı Erkan Yılmaz da jandarma ve köy sakinleriyle bağ, bahçe, su yatakları olmak üzere her yeri aradıklarını ama sonuç alamadıklarını dile getirerek, Temizel'in sağlık sorununun bulunmadığını kaydetti.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 16:29 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 16:29
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Çaydibi köyünde yaşayan Hidayet Temizel'den 7 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca güvenlik güçlerine haber verildi.

Devam eden arama çalışmalarında sonuca ulaşılamadı.

Hidayet Temizel'in eşi Rabia Temizel, AA muhabirine, kaybolduğu gün eşinin sabah kahvaltısını yaptıktan sonra evden ayrıldığını, bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Eşini önce köyde, ardından çevrede aradıklarını belirten Temizel, "Hiç kimse görmemiş. Oğlum da aradı, bulamayınca Taşova’da dünürlerimize sorduk, onlar da gelmediğini söyledi. Bir haftadır arıyoruz ama yine bulamadık." dedi.

Köy muhtarı Erkan Yılmaz da jandarma ve köy sakinleriyle bağ, bahçe, su yatakları olmak üzere her yeri aradıklarını ama sonuç alamadıklarını dile getirerek, Temizel'in sağlık sorununun bulunmadığını kaydetti.

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