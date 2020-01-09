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Yaşam

Tokat'ta 8 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Tokat'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AA09.01.2020  09:22 - Güncelleme: 09.01.2020  09:23
Tokat-Sivas kara yolunun 20. kilometresinde meydana gelen buzlanma nedeniyle aynı yöne giden 3 otomobil ile bir kamyonet çarpıştı. Kazayı gören diğer araçların da ani fren yapmaları sonucu 20 metre uzaklıkta bulunan 4 otomobil daha buzlanma nedeniyle kayarak birbirine çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazalarda hafif yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri ise olası kazalara karşı yolda önlem alırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

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