8 ayrı suçtan aranan şahıs Sinop'ta yakalandı
Sinop’ta 8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
- İHA
Sinop’ta yapılan istihbari çalışmalar sonucu harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar köyünde ikamet ettiği tespit edilen ve hakkında 8 ayrı suçtan yakalama emri bulunan bir şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sev edilen şahıs tutuklandı.
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