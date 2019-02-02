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8 bin ticari uyuşmazlık arabuluculara taşındı

Ticari uyuşmazlıkta arabuluculuğun dava şartı haline getirilmesine ilişkin uygulamanın ilk ayında 8 bin başvuru yapıldı.

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Adalet Bakanlığının alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesine yönelik uygulamasının ilk ayında 8 bin başvuru alındı.
 
Alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı haline geldiği uygulama 1 Ocak'ta başladı.
 
Uygulama kapsamındaki ticari uyuşmazlıklar için başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk büroları ile büroların bulunmadığı yerlerde yetkili yazı işleri müdürlüklerine yapılmaya başlandı. Arabuluculuğun zorunlu hale getirildiği uygulamanın ilk ayında 8 bin başvuru yapıldı.
 
Başvuru sürecinin tamamlandığı bazı uyuşmazlıklar, arabuluculara gönderilerek işlem ve görüşmelerin başlatılması sağlandı.
 
Uygulamayla yılda yaklaşık 200 bin alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlık, dava açılmadan arabuluculukla çözüme kavuşturulacak.
 
İlk derece mahkemesinde 541, İstinaf ve Yargıtay süreçleriyle yaklaşık bin günde yargılamaları sona erdirilen ticari uyuşmazlıklar, en fazla 2 ayda sonuçlandırılacak.
 
ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
 
Ticari uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuruyor.
 
Görevlendirilen ve tarafları görüşmelere çağıran arabulucular, kendilerine iletilen başvuruları en fazla 6 haftada sonuçlandırıyor. Bu süre zorunlu hallerde 2 hafta daha uzatılabiliyor.
 
Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabiliyor. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar veriliyor.

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