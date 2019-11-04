8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. 8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel ürünler yer alıyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'in aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. 8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Fakir Atria Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 479 TL'den, Fakir Blender Robot Set 199 TL'den, Chef's Tek Fiyat Teflon Ürünler 13,50 TL'den, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 99 TL'den, Kumtel Mini Isıtıcı 49,90 TL'den ve Bonera Kulplu Balık Tepsisi 44,90 TL'den satılacak.