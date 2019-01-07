8 Ocak kar tatili son dakika olan iller 2019 Yarın Salı okullar tatil mi, kar tatili Valilik son dakika

8 Ocak kar tatili, okullar tatil mi sorusu 2019 yılı Valilik son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. Yarın okullar tatil mi? Kış aylarının gelmesi ile beraber birçok ilde yoğun kar yağışı başladı. Vatandaşlar yağışların ardından kar tatili olan illerin isim listesini öğrenmek istiyorlar. İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, Polonezköy ve çevresini beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Marmara Bölgesinin çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yoğun kar yağışının Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması bekleniyor. Bu illerde yaşayan vatandaşlar çığ düşmesi ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı. Ülkemizin iç ve doğu kesimleri ile Marmara'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki 8 Ocak’ta hangi illerde okullar tatil olacak? Henüz 8 Ocak ile ilgili Valilik tarafından bir açıklama yapılmadı. 7 Ocak’ta Çorum’da kar yağışı nedeniyle pazartesi günü 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Tatil olan iller arasında Uşak, Hakkari, Kırıkkale ve Kastamonu’da bulunuyor. İstanbul’da okulların tatil olduğu ile ilgili ise bir bilgi yer almadı.

8 OCAK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak'ta hangi illerde okulların tatil olduğu ile ilgili yapılan açıklamalar haberimize eklenecektir.

7 OCAK'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

HAKKARİ

Hakkari’de yoğun kar nedeniyle il merkezinde eğitime ara verildi. Hakkari’de olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

AKSARAY

Aksaray’ın merkeze bağlı köy ve beldeleri ile iki ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldeler ile Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti. Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını ifade etti.

KASTAMONU'DA KAR TATİLİ

Kastamonu'da gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde, bugün için okullar bir gün tatil edildi. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan, gün boyu etkili olan kar yağışı, beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bugün okulların tatil olduğunu açıkladı. Kent merkezi ve bağlı köylerde bugün okulların tatil edildiği belirtildi.

TOSYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gün boyu süren kar yağışı sonrası bugün eğitim öğretime bir gün ara verildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Pazartesi günü ilçemiz merkez ve köylerindeki tüm okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli veya hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” dedi.

KIRIKKALE’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kırıkkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.” denildi.

ÇANKIRI'DA 1 GÜN TATİL

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Çankırı'da yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi. Çankırı Valiliği, hava koşulları nedeniyle herhangi bir olumsuz yaşanmaması amacıyla kentte merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valilik'ten yapılan açıklamada ayrıca “Aynı ilçelerimizde hamile ve engelli kamu personeli de bir (1) gün idari izinli sayılmıştır” denildi.

SAMSUN'DA EĞİTİME KAR TATİLİ

Samsun’da kar yağışı nedeniyle bugün 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde bugün eğitime bir gün ara verildi. Bolu'da gün boyu etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Meteorolojik verilere göre günboyu süren yoğun karyağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 7 Ocak 2019 Pazartesi günü Bolu genelinde ilk-ortaöğretim ve liselerde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.” Ayrıca, Pazartesi günü engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildi.

BİNGÖL'ÜN 4 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Bingöl’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ve Kiğı ilçesi ile ulaşım sağlanamazken, merkez ile birlikte 4 ilçedeki okullar 7 Ocak günü tatil edildi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl merkez ve ilçelerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent merkezi ile Kiğı ilçesi ve 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdare ekipleri çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olmasıyla, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Konu ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:

“Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.”

UŞAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Uşak'ta olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, akşam saatlerinde il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Vali Kocabıyık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07.01.2019 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 07.01.2019 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.”

KIRŞEHİR

Kırşehir'in Kaman ve Akpınar ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akpınar kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesini kararlaştırdı. İl merkezi ve diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.

KARABÜK

Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 4 ilçesinde okullar bugün için tatil edildi. Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karabük’ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların bugün tatil edilmesine karar verildi.

ISPARTA MERKEZ VE 3 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR TATİLİ

Isparta kent merkezinde ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildi. Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, kar yağışı nedeniyle köylerden kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini açıkladı. Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle engelli öğrenciler için eğitime bugün ara verildiği belirtilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise eğitim ve öğretime bugün ara verildiği açıklandı.

ÇORUM'DA EĞİTİME KAR TATİLİ

Çorum’da kar yağışı nedeniyle pazartesi günü 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin, Kargı ve Osmancık'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

BİTLİS VE TATVAN'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bitlis merkez ve Tatvan İlçesi’nde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, eğitime bugün için ara verildi. Bitlis ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru şiddetini artırırken, kent merkezindeki kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Kar yağışının sürmesi üzerine Bitlis merkez ve köyleri ile Tatvan İlçesi'nde pazartesi günü için ilk ve orta derecili okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Kar yağışını ise süreceği belirtildi.

ELAZIĞ'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME KISMİ KAR TATİLİ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki taşımalı eğitim yapılan bazı okullar bugün için tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki bazı taşımalı eğitim merkezlerinin, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 Ocak günü tatil edildiği duyuruldu.

ORDU'NUN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 4 ilçenin tamamında, 2 ilçenin de bazı mahallelerindeki okullarında eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşanmaması için Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe ilçelerimizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi İlkokulu ve Ortaokulunda, İkizce ilçemizin Yoğunoluk Mahallesi’ndeki Şehit Cezmi Sekmen İlkokulu, Yoğunoluk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yoğunoluk Çok programlı Anadolu Lisesi'nde 7 Ocak Pazartesi günü bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

KARAMAN’IN SARIEVLER İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. İlçede gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi bulurken, yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlık, okulların bugün geçerli olmak üzere tatil edilmesine karar verdi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verdi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile Muş’a bağlı tüm İlçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine Muş Valiliğince karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve merkez köylerinde taşımalı eğitime ara verildi, Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları belirtildi.

TOKAT

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar yağışı dolayısıyla Reşadiye ilçesindeki belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

NEVŞEHİR

Nevşehir’in Derinkuyu, Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilidi. Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

YOZGAT

Yozgat’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle bugün il merkezi başta olmak üzere Çayıralan ve Kadışehri ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı yer aldı.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL

Kar tatili ile ilgili ilk açıklama Kastamonu'dan geldi. Kastamonu'da 7 Ocak'ta okullar tatil edildi.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu,nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, Bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey,iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Bugün Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması beklendiğinden başta çığ tehlikesi olmak üzere buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimleri ile Marmara'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, il geneli aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 0°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif yağmurlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

IZMIR °C, 8°C

Çok bulutlu

MANISA °C, 6°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 4°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BURDUR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

CANKIRI °C, -2°C

Çok bulutlu ve bu gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKISEHIR °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin iç kesimlerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatısında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların bugün (Pazartesi)Hakkari ve Şırnak'ın doğu çevrelerinde, yarın (Salı) sabah saatlerinde Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş'un batısı ile Elazığ'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışı geçecek. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların; Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SIIRT °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu