8 yaşındaki Ahmet doğum gününe 2 gün kala kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

DHA 06 Mayıs 2021 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 16:37

İlçeye bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde yaşayan Kader ve Ramazan Göçer çiftinin dört oğlundan Ahmet Erdem Göçer, dün akşam evin önünde arkadaşlarıyla oynarken fenalaşıp, yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ahmet Erdem, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet Erdem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Doğum gününe 2 gün kala yaşamını yitiren Ahmet Erdem Göçer'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak Yassıçala Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Göçer'in ailesi ve yakınları katıldı. Ahmet Erdem Göçer'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

'İYİ GİBİ DEDİLER, 5 DAKİKA SONRA VEFAT ETTİĞİNİ SÖYLEDİLER'

Yassıçalı Mahalle Muhtarı ve ailenin akrabası Levent Göçer, olay günü yaşananları anlattı. Göçer, "Vefat eden kardeşimizin babası kamyon şoförü. Kendisi amcamın oğlu. Mesaiden çıktığında saat 18.30'da babasıyla da görüştük. Her şey normal, doğal gidiyordu ama maalesef saat 19.15'te iftara yakın bir saatte böyle aniden bir haber geldi. Hastaneye gittik. 'İyi gibi' diyorlardı, 5 dakika içinde de vefat ettiğini söylediler. Anlamadık" dedi.

'DAHA ÖNCE SAĞLIK PROBLEMİ YOKTU'

Ahmet Erdem'in kalp krizini tetikleyen sebebin henüz netleşmediğini belirten muhtar Göçer, "Daha önceden bir sağlık problemi yoktu. Kalp krizini tetikleyen şeyin elektrik çarpması olduğunu düşündük, elektrik direklerinden mi meydana geldi diye elektrik firmasını çağırdık. Savcılık ve jandarma ile elektrikle ilgili araştırma yaptık. Herhangi bir tespit bulamadık. Çocuğun yanında olan arkadaşları da o sırada oyun oynadıklarını söylediler. Bu arada çocuğun, kendini kaybettiğini, ağzının köpürdüğünü söylediler. Zehirlenme olsa hemen, birden olmaz. Genç yaşta çocuk, sebebini bilmiyoruz. Yalnız çocuğun ailesinde daha önce koronavirüs vakaları oldu. Otopsi raporu bir hafta sonra tam net belli olacak. Ölümüne neyin neden olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.