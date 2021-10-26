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Yaşam

8 yaşındaki çocuk banyoda elektrik akımına kapılarak öldü

Gaziantep'te, duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Abik Enver Arı, hayatını kaybetti.

DHA26 Ekim 2021 Salı 16:00 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 16:00
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Olay, geçen hafta cumartesi sabah saatlerinde Sarıbaşak Mahallesi'nde meydana geldi. Abik Enver Arı, duş almak için banyoya girdi. Ali-Gülcan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Abik Enver banyodaki şofbeni açtıktan sonra elektrik akımına kapıldı. Annesinin çığlıklarını duyarak yardımına koştuğu Arı, çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Abik Enver Arı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Abik Enver Arı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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