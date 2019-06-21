Hayatında hiç görmemişti! Şimdi para basıyor

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8 yıl önce eşek çiftliği kurdu! Şimdi para basıyor

Hayatında bir eşeği canlı olarak bile görmeyen Türkan Eğriboyun, arkadaşlarının verdiği cesaretle 8 yıl önce eşek çiftliği kurdu. Şimdi, 200 eşekle hem Türkiye’nin her bölgesine ürün gönderiyor hem de çiftliğine gelen yabancı turistleri ağırlıyor.

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Manisa'da kurduğu çiftlikte, 200 eşekle eşek sütü üretimi yapan Türkan Eğriboyun, işini ilerletti. Litresi 100 liradan satılan eşek sütü Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Hollanda, Belçika, Rusya, Kamboçya gibi ülkelerden de turistler çiftliğe gelip vakit geçiriyor ve eşek sütü satın alıyor.
 
TAMAMEN DOĞAL ÜRÜN
 
Eğriboyun, 8 yıl önce eşek sütü üretimine merak saldı. 49 yaşındaki Eğriboyun, 1 eşekle başladığı işini büyüterek, 200 eşeğe ulaştığını söylerken, "Yurtdışında arkadaşlarım bu işi tavsiye ediyordu. Ancak cesaret edemiyordum, çünkü hiç hayatımda canlı eşek bile görmemiştim. Birden cesaret geldi, bir eşekle başladım" dedi.
 
LİTRESİ 100 TL'DEN SATILIYOR
 
Tamamen doğal bir üretim yapmak için eşekleri beslerken sanayi yemi kullanmadıklarını anlatan Eğriboyun, "Eşek yavruladıktan sonraki dönemde yaklaşık 2.5-3 ay süt verir. Bu dönemde en fazla 400 gram süt verir. Daha sonrasında ise bu 50 grama kadar düşer. Eşeklerden elde ettiğim süt ile talepleri karşılayabiliyoruz" dedi. Maliyetlerin yükseldiğini, ancak zam yapmadıklarını kaydeden Eğriboyun, eşek sütünün litresini 100 liradan sattıklarını ifade etti. Eğriboyun, "Satışlarımızı genellikle internet üzerinden yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine soğuk zincir olarak kargo anlaki dönem- Eşekkargo ile gönderiyoruz. Ama çiftliğimize tavsiye üzerine pek çok insan geliyor. Genellikle kanser hastaları tercih ediyor. Astım, bronşit hastaları, kemik erimesi hastaları daha çok istiyor. Çiftliğimize gelenlere sağıp veriyoruz. Eşek sütü bağışıklık sistemini güçlendirir, hücreleri yeniler" diye konuştu.
 
KOZMETİK VE İLAÇ SANAYİNDE KULLANILIYOR
 
Eşek sütünün kozmetik ve ilaç olarak da kullanılmaya başlandığını dile getiren Eğriboyun, bu tür üretim yapan firmalara eşek sütü tedarik ettiklerini ifade etti. Eğriboyun, "Eşek sütünden şampuan, sabun, krem, losyon yapıldı. Bizim çalıştığımız firma bunu yaptı. Türkiye'de ilk olarak bizim çiftliğimiz ile başladı. Şuan sütü içemeyenler ya da eşek sütü temin edemeyenler için bir firma kapsül yapıyor. Çalışmaları devam ediyor" dedi.
 
RUSYA'DAN HOLLANDA'YA...
 
Türkan Eğriboyun, yurtdışından birçok kişinin eşek sütü için Manisa'ya geldiğini söylerken, "Buraya gelip doğada vakit geçiriyor, eşekleri görüyorlar. Onlara eşek sütü ikram ediyoruz. Rusya'dan, Hollanda'dan, İran'dan, Belçika'dan yabancı turistler geliyor. Hatta Kamboçya'dan gelen oldu. Gelen kişiler bu işi sağlık turizmi haline getirmemizi istiyor. Onlar için çiftliğimizi güzelleştirmeye karar verdik. Dekorasyon yapıyoruz, gelen kişiler daha güzel vakit geçirsin istiyoruz" dedi.
 
(Yeni Asır)

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