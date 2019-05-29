80 metre fren izi bıraktı, serbest bırakıldı...
Tekirdağ'da emniyet şeridinde hareket eden bisiklet sürücüsüne hızla çarpan şahıs, serbest bırakıldı.
- star.com.tr
Pazar günü İstanbul - Tekirdağ E-84 oto yolunda emniyet şeridinde ilerleyen profesyonel bisikletçi Hasan Kahvecioğlu, eminyet şeridini ihlal ederek süratle gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Kahvecioğlu'nun vücudunda ağır hasar oluştu. Ailesini sevindiren gelişme ise Kahvecioğlu'nun hayati tehlikeyi atlatması oldu.
Ancak kaza yerinde 80 metre fren izi bırakan süratli aracın sürücüsünün serbest bırakılması, Kahvecioğlu ailesini derinden yaraladı. Aile, tüm yasal yolları kullanarak kazadaki suçun peşini bırakmayacaklarını belirtiyor.
Öte yandan hayati tehlikeyi atlatan profesyonel bisikletçi Kahvecioğlu, tedavi gördüğü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İstanbul'a sevk edilecek.
Çarpan aracın sürat nedeniyle bıraktığı fren sonrası lastik izi
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