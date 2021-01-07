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Yaşam

80 yaşındaki adam 9 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde önce karısını ardından kendini öldürdü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde karısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi daha sonra intihar etti. Daha sonra polisi arayıp ihbarda bulunan zanlı, ilk evliliğinden olan kızını da arayıp 'Kardeşinize sahip çıkın' dedi.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 14:59
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İddiaye göre, Aşağı İçmeler Mahallesi Barış Sokak'ta ikamet eden Hasan B. (80), tartıştığı eşi Döndü B'yi (47) 9 yaşındaki çocukları H.B'nin gözü önünde pompalı tüfekle vurdu.

Daha sonra polisi arayıp ihbarda bulunan zanlı, ilk evliliğinden olan kızını da arayıp "Kardeşinize sahip çıkın" dedi.

İhbarın ardından eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Döndü B'nin yaşamını yitirdiğini, zanlının da aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Çiftin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

;;;;;;;Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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