81 yaşındaki kadın evine giren hırsızı av tüfeğiyle vurarak yaraladı

Olay Honaz’ın Akbaş Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir A. (52) aynı mahallede oturan ve yalnız yaşayan 81 yaşındaki Cennet Çakır isimli yaşlı kadının evine girdi. Elektrikler kesik olduğu için evine giren şahsı tanımayan Çakır, önce bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada Kadir A. yaşlı kadının bağırdığını görünce boynunu sıkıp vurarak susturmaya çalıştı. Boğuşmaya başlayan ikili odanın içerisindeki kurulu sobayı da devirdi. Adamın elinden kurtulan Çakır, yanındaki yastığın altında bulunan ve çifteli diye tabir edilen tüfekle Kadir A.’ya 2 el ateş etti. Yaralı Kadir A. kadının belindeki kuşakta bulunan 10 adet cumhuriyet altınını alarak evden kaçtı.

İddiaya göre yaralı halde yakınları ile irtibata geçen Kadir A., mahalle dışına kadar aile üyelerinden birine ait otomobille gittikten sonra 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Yolda ambulansa alınan Kadir A. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Kadir A'nın ilk ifadesinde mahalle girişinde kimin ateşlediği belli olmayan tüfekle vurulduğunu söylediği belirtildi.

Olayın ardından çevredekilerin jandarmaya bilgi vererek yardım istemesi üzerine kısa süre de olay yerine gelen ekipler hemen inceleme başlattı. Bu sırada darp edilen yaşlı kadın olay yerine çağrılan ambulans ile önce Honaz Devlet Hastanesine, ardından jandarma karakoluna götürüldü. Yaşlı kadın, darp edilerek 10 adet cumhuriyet altınının çalındığını ve şüpheli Kadir A.’dan şikayetçi olduğunu kaydetti. İfadesi alınan Cennet Çakır savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"Bir anda boynumu sıktı ve üzerime bindi"

Yaşadığı dehşeti gazetecilere anlatan Çakır, büyük bir korku yaşadığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Evine camının kırılıp ve elektriklerinin kesilerek girildiğini dile getiren Çakır, "Aklım başıma geldiğinde yastığın altından tüfeği alıp ateşledi. Göğe mi attım, yere mi attım bilmiyorum. Şuurum kayboldu, benim yaşım kaç? Çok korktum, ondan sonra üzerini yokladım ve baktım ki altınımı falan alıp gitmiş. 10 tane altınımı aldı. Ben onu görmeden ateş ettim. Eve camı kırarak girmiş. Ben de ses olunca uyandım. Bir anda boynumu sıktı ve üzerime bindi. Şuurum kayboldu, tüfeği iki defa ateşledim. Yüzünü kapatmıştı sadece gözleri görünüyordu. Ama her tarafı soyan o. Bir tek ben değilim böyle olan. Muhtara imza veriyordu, bitince bir daha başlamış" dedi.

"Şüpheli sabıkalı çıktı"

Hastanede tedavisi devam eden Kadir A.’nın sabıkasının olduğu, benzer suçlardan 4 yıla yakın ceza aldığı ve 2017 yılından beri mahalle muhtarına her gün imza vererek denetimli serbest olduğu öğrenildi. Karnından vurulan Kadir A.’nın hastanede gözetim altında olduğu ve durumunun düzelmesi sonrası geniş kapsamlı olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi.