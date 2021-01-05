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Yaşam

83 yaşındaki dedesini elleriyle boğarak öldürdü

Bilecik'te evinde ölü bulunan Ziya Ada'yı (83) torunu Mehmet Ada'nın boğduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen torun, tutuklandı. Mehmet Ada'nın ifadesinde, dedesi Ziya Ada ile tartıştıklarını daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

DHA05 Ocak 2021 Salı 17:08 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 17:08
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Bayırköy beldesine bağlı Gazi Mahallesi’nde yaşayan Ziya Ada önceki gün evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümüyle ilgili araştırma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziya Ada’nın cinayete kurban gittiğini belirledi. Yakın çevresi incelemeye alınan Ada'nın torunu Mehmet Ada, çelişkili anlatımlarda bulununca gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ada, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Mehmet Ada'nın ifadesinde, dedesi Ziya Ada ile tartıştıklarını daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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