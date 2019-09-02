83 yaşındaki kadın piknikte kayboldu

Kütahya´nın Sırören köyünde oturan Müzeyyen Turan, yakınlarıyla birlikte piknik yapmak için dün ormanlık alana gitti. Bir süre sonra Müzeyyen Turan ortadan kaybolurken, yakınlar tüm aramalara rağmen bulamayınca jandarma komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ekipleriyle birlikte sabah saatlerine kadar aramalarda Turan bulunamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra arama çalışmalarına köylüler, Eskişehir AKUT ekipleri ve iz takip köpekleri de katıldı. Kayıp kadının bulunması için yapılan arama çalışmalar drone ile havadan desteklenerek sürüyor.