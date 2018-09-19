85 yaşında bir kişi sosyal medya hesabı nedeniyle tartıştığı 50 yıllık eşini öldürdü

Korkunç olay, önceki gece Yeniköy Orta Sokak'ta meydana geldi. Bilal A. ile eşi Esma A. birlikte Almanya'da yaşıyordu. İkili geçtiğimiz hafta tatil için İstanbul'a geldi. Bilal A.'nın sosyal medya hesabı nedeniyle çift arasında tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşünce Bilal A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden bıçakladı.

KAPI KIRILARAK EVE GİRİLDİ

Daha sonra kendi bileklerini de keserek intihar girişiminde bulunan Bilal A.'ya ulaşamayan akrabaları eve gitti. Kapı kırılarak eve girilince ikili kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan çiftten Esma A. yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Bilal A. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

'ARTIK SANA GÜVENMİYORUM' DEYİNCE KAVGA ÇIKTI

İddialara göre Bilal A., emniyette verdiği ilk ifadesinde eşiyle aralarında kendi sosyal medya hesabı yüzünden kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını söyledi. Bilal A. "Benim sosyal medyada birileriyle konuştuğunu düşünüyordu. Bu nedenle sık sık tartışıyorduk. En son 'Evi terk et. Artık sana güvenmiyorum' deyince aramızda yine kavga çıktı" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Sabah)