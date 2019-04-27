9 ay karnında, 11 yıl sırtında: Ne olur oğlumu hayata bağlayacak 70 metrelik bir yol yapılsın

Muğla’nın Marmaris Söğüt Mahallesi’nde garsonluk yaparak geçimini sağlayan Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin 11 yaşındaki oğulları Berat, yüzde 99 oranında engelli olarak dünyaya geldi. Annesi, Berat’ı, oturdukları evi ana yola bağlayan patikadan sırtında taşıyarak rehabilitasyon merkezine götürüyor. Yıllar içinde Berat, kilo aldıkça annesinin de yükü arttı. Aile, 6 yıl önce belediye ve kaymakamlığa başvurup evlerini yola bağlayan 70 metre patikaya tekerlekli sandalyenin geçeceği bir yol yapılmasını istedi. Yetkililer bu isteğe sıcak baktı, çalışmalar başladı. Berat’ın tekerlekli sandalyesiyle geçeceği iki yol vardı. Birincisi ilki komşuların arazisinden geçecekti. Ancak bazı komşular buna izin vermedi. Bunun üzerine evin arkasındaki araziden yol yapımına karar verildi. Bu kez de arazinin hazineye ait olması nedeniyle 70 metrelik yol bürokrasiye takıldı.

% 15'İ HAZİNE ARAZİSİ

Anne Sibel Selçuk, “Devletimiz tekerlekli sandalyesinden altındaki beze kadar karşılıyor. Maddi bir beklentimiz yok. Tek isteğimiz 70 metrelik bir yol. Üç kez vali, ikişer kez kaymakam ve muhtar, bir kez de ilçe belediye başkanı değişti. Yetkililer önce ‘komşular arazilerine müdahaleye izin vermedi’ dedi. Ardından arkadaki yol için inceleme başlatıldı. O arazinin %85’i bizim mülkümüz, ancak %15’i hazine arazisi olduğu için bürokrasiye takılıp 6 yıldır hiç bir şey yapılamadı” dedi.

ARTIK TAŞIYAMIYORUM

Devletin kendileri için seferber olduğunu yerel yöneticilere talimat verdiğini ancak bürokrasiyi aşamadıklarını belirten anne sözlerine şöyle devam etti: "Onu ömrümün sonuna kadar sırtımda taşırım. Ancak benim kilomdan 16 kilo fazlası var. Artık sırtımda taşıyamaz hale geldim. Ancak Berat’ı hayata bağlayan tek yol bu patika. Eğer oraya tekerlekli sandalyenin geçeceği bir yol yapılmazsa Berat evde hapis hayatı yaşayacak. "

KAYMAKAMLIK: TAKİP EDİYORUZ

Akşam’a konuyu değerlendiren Marmaris Kaymakamlığı yetkilileri, söz konusu sorunu çözmek amacıyla 1 ay önce Selçuk Ailesi’nin evinin bulunduğu bölgede incelemelerde bulunduğunu belirterek, “Ailenin talebinin yerine getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor” dedi.