9 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK indirimli ürünler neler? sorusu yanıt buldu. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından hızlıca tüketiliyor. ŞOK markette her hafta birbirinden güzel ürünler avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. ŞOK markete yarında indirimli ürünler gelecek. Bu hafta ŞOK markette LG 109 ekran TV 2.499 TL'den, Arzum Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL'den, Teba Dik Süpürge 99,90 TL'den, polar battaniye 19,95 TL'den, dekoratif kırlent 22,95 TL'den, 2'li banyo paspas takımı 34,90 TL'den, Buldan koltuk örtüsü 17,50 TL'den, oyuncak mutfak sepeti 14,95 TL'den raflardaki yerini alacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

Bu hafta ŞOK markette LG 109 ekran TV 2.499 TL'den, Arzum Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL'den, Teba Dik Süpürge 99,90 TL'den, polar battaniye 19,95 TL'den, dekoratif kırlent 22,95 TL'den, 2'li banyo paspas takımı 34,90 TL'den, Buldan koltuk örtüsü 17,50 TL'den, oyuncak mutfak sepeti 14,95 TL'den raflardaki yerini alacak.

9 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!