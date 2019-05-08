9 iş yerinin yanmasından sorumlu tutulan güvenlik görevlisine 10 yıl hapis

Merkez Karatay ilçesindeki Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde geçen yıl 24 Ağustos'ta yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, yandaki kereste ve dekorasyon atölyesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle ağaç ürünlerinin üretildiği diğer atölyelere sıçradı. Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, merkez ve çevre ilçe belediyeleri, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bazı fabrikalara ait yaklaşık 100 araç ve 200 personel ile yangına müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın helikopteriyle de havadan destek sağlandı. AFAD ve Kızılay ekipleri ise alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olup, dumandan etkilenmemeleri için maske, su ve ayran dağıttı. Yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 9 iş yeri yandı, 2 telekomünikasyon firmasına ait vericiler ile bir elektrik dağıtım firmasına ait malzemeler zarar gördü. Yangın sonrası iş yerlerinde milyonlarca liralık zarar oluştu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerden sanayi sitesinde 10 yıldır çalışan güvenlik görevlisi Adem Bayrak'ın yangın çıkan iş yerine, birden fazla kez girip çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan Bayrak, evinin penceresi için tahta malzemeyi hızar makinasıyla keserken çıkan kıvılcımların yangına neden olduğunu, müdahale edip alevleri söndürdüğünü ancak ellerini yıkamak için camiye gidip, geldikten sonra yangının yeniden başladığını anlattı. Tutuklanan Adem Bayrak hakkında Konya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten mala zarar verme' suçundan dava açıldı.

"KASTEN YAKMADIM"

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Adem Bayrak ile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasında yangını kasten çıkarmadığını belirten Bayrak, şunları söyledi:

"Kasten yangın çıkarmadım. Aniden oldu. Yanlış düşünceyle, evimin pencere malzemesini keserken çıkan kıvılcımlardan kablolar tutuştu. Yangını söndürdüm. Ancak tekrar yangın çıktı. Olay yeri çevresinde yangın söndürme tüpü aradım bulamadım. İtfaiyeye haber verdim. Yangın söndürme çalışmalarına katıldım. Kasıtlı olarak yangına sebebiyet vermedim. Dokuz aydır tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

10 YIL 5 AY HAPİS

Mahkeme, Adem Bayrak'ı 'kasten mala zarar verme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza iyi hal indirimiye 10 yıl 5 aya düşürüldü. Kararın ardından Adem Bayrak ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.