15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1698
  • 6,9166
  • 255.224
  • 91.344
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

9 iş yerinin yanmasından sorumlu tutulan güvenlik görevlisine 10 yıl hapis

Konya'da, geçen yıl Marangozlar Sanayi Sitesi'nde 9 iş yerinin yanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan güvenlik görevlisi Adem Bayrak, 'kasten mala zarar verme' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bayrak, kararı duyunca gözyaşlarını tutamadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Karatay ilçesindeki Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde geçen yıl 24 Ağustos'ta yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, yandaki kereste ve dekorasyon atölyesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle ağaç ürünlerinin üretildiği diğer atölyelere sıçradı. Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, merkez ve çevre ilçe belediyeleri, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bazı fabrikalara ait yaklaşık 100 araç ve 200 personel ile yangına müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın helikopteriyle de havadan destek sağlandı. AFAD ve Kızılay ekipleri ise alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olup, dumandan etkilenmemeleri için maske, su ve ayran dağıttı. Yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 9 iş yeri yandı, 2 telekomünikasyon firmasına ait vericiler ile bir elektrik dağıtım firmasına ait malzemeler zarar gördü. Yangın sonrası iş yerlerinde milyonlarca liralık zarar oluştu.
 
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ
 
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerden sanayi sitesinde 10 yıldır çalışan güvenlik görevlisi Adem Bayrak'ın yangın çıkan iş yerine, birden fazla kez girip çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan Bayrak, evinin penceresi için tahta malzemeyi hızar makinasıyla keserken çıkan kıvılcımların yangına neden olduğunu, müdahale edip alevleri söndürdüğünü ancak ellerini yıkamak için camiye gidip, geldikten sonra yangının yeniden başladığını anlattı. Tutuklanan Adem Bayrak hakkında Konya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten mala zarar verme' suçundan dava açıldı.
 
"KASTEN YAKMADIM"
 
Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Adem Bayrak ile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasında yangını kasten çıkarmadığını belirten Bayrak, şunları söyledi:
 
"Kasten yangın çıkarmadım. Aniden oldu. Yanlış düşünceyle, evimin pencere malzemesini keserken çıkan kıvılcımlardan kablolar tutuştu. Yangını söndürdüm. Ancak tekrar yangın çıktı. Olay yeri çevresinde yangın söndürme tüpü aradım bulamadım. İtfaiyeye haber verdim. Yangın söndürme çalışmalarına katıldım. Kasıtlı olarak yangına sebebiyet vermedim. Dokuz aydır tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.
 
10 YIL 5 AY HAPİS
 
Mahkeme, Adem Bayrak'ı  'kasten mala zarar verme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza iyi hal indirimiye 10 yıl 5 aya düşürüldü.  Kararın ardından Adem Bayrak ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Yeni seçim süreci tek farkla başladı

Yeni seçim süreci tek farkla başladı

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Başörtülülere hakaret etmişti... Flaş gelişme

Başörtülülere hakaret etmişti... Flaş gelişme

İşkence edilen Afgan mülteci konuştu: 3 saat dövüp...

İşkence edilen Afgan mülteci konuştu: 3 saat dövüp...

Türk pilottan dünyada bir ilk! Tarihe geçti

Türk pilottan dünyada bir ilk! Tarihe geçti

Soruşturmada önemli gelişme: İzine ulaşıldı

Soruşturmada önemli gelişme: İzine ulaşıldı
 

POPÜLER HABERLER

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Emekliye 4 müjde birden

Emekliye 4 müjde birden

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyaca ünlü isimler akın etti! 'Met Gala' görsel şölene döndü...

Dünyaca ünlü isimler akın etti! 'Met Gala' görsel şölene döndü...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA