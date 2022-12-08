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  • 90 yaşındaki Vesile Nine'nin ‘Tayyip Erdoğan' hayali gerçek oldu
Yaşam

90 yaşındaki Vesile Nine'nin ‘Tayyip Erdoğan' hayali gerçek oldu

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Vesile Coşar, hayali olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına kaymakam sayesinde kavuştu.

IHA8 Aralık 2022 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
90 yaşındaki Vesile Nine'nin ‘Tayyip Erdoğan' hayali gerçek oldu
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8 çocuğu olan ve yıllardır Erdoğan sevgisiyle yaşayan Coşar, yaşadığı evin odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asmak istedi. Coşar, bu talebini yanında kalan oğluna iletti. Bunun üzerine oğlu tarafından durumun İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'na iletilmesi üzerine istenilen fotoğraf hazırlanarak teslim edildi. Oğlunun getirdiği fotoğrafı odasına astıran Vesile Coşar, Erdoğan'a olan özlemini bu şekilde gidermeye çalışıyor.

Vesile Coşar, ümmetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olduğunu belirterek, "Allah, Muhammed ondan razı olsun. Halkımız da ondan razıdır. Allah ömrünü uzun etsin inşallah" dedi.

Coşar'ın oğlu ise annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını istediğini belirterek, "Annem bana 'ben reisin fotoğrafını istiyorum, onu çok seviyorum, bakacağım' demesi üzerine ben de kaymakam beye durumu söyledim. Talebimizi kabul ettiler ve çerçevelenmiş fotoğrafı bize verdiler. Getirip annemin odasına astım. Annemin de hayali gerçek oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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