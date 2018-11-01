900 bin genç evlilik öncesi eğitim alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Aile Eğitim Programı ile 2013’ten itibaren 1 milyon 269 kişiye ücretsiz eğitim verildi. Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile 911 bin 550 genç ücretsiz eğitim aldı. 2019’da Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim Programlarından yararlanan kişi sayısını 2.5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.