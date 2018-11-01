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900 bin genç evlilik öncesi eğitim alacak

Aile Bakanlığınca, aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması amacıyla Aile Eğitim Programı ile Evlilik Öncesi Eğitim Programı veriliyor.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Aile Eğitim Programı ile 2013’ten itibaren 1 milyon 269 kişiye ücretsiz eğitim verildi. Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile 911 bin 550 genç ücretsiz eğitim aldı. 2019’da Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim Programlarından yararlanan kişi sayısını 2.5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 

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