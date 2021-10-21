İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2021 Perşembe / 15 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,4646
  • EURO
    11,0361
  • ALTIN
    541.586
  • BIST100
    1450.66
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 92 yaşında Nuriye nine Mehmetcik için çorap ördü
Yaşam

92 yaşında Nuriye nine Mehmetcik için çorap ördü

Ordu'da Nuriye Ergen (92), askerlerin giymesi için 32 çift çorap ördü. Jandarma Genel Komutanlığı, teslim alınan çoraplar için Ergen'e 'Ellerin dert görmesin' paylaşımıyla teşekkür etti.

DHA21 Ekim 2021 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:25
ABONE OL

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan, 1 çocuk annesi Nuriye Ergen, bir süre önce askerler için çorap örmeye başladı. Kendi imkanlarıyla malzemeleri temin eden Ergen, 32 çift yün çorap ördü. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ergen'i evinde ziyaret ederek, ördüğü çorapları teslim aldı. Ergen, çorapların yanı sıra mağazadan satın aldığı içlikleri de verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nca da Nuriye Ergen'e sosyal medyadan "Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze. Ordu Ulubey ilçesinde ikamet eden Nuriye teyzemizin örmüş olduğu el emeği göz nuru çoraplar, kahraman Mehmetçiklerimize teslim edilmek üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımız tarafından teslim alınmıştır" paylaşımıyla teşekkür edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.