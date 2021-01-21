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Yaşam

96 yaşındaki Sabri dede koronavirüsü atlattı

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 96 yaşındaki Sabri Akbaş, sağlığına kavuştu. Halsizliğinin devam ettiğini aktaran Akbaş, 'Herkes evinde kalıp kendine baksın. Çok şükür ki eşime bulaştırmadım. Sağlıkçılarımızdan Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Onlardan çok memnunum.' dedi.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 15:18 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:18
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Bağarası Mahallesinde eşiyle yaşayan Akbaş, rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Doktora, halsizlik ve boğaz ağrısı şikayeti olduğunu söyleyen Akbaş'ın, Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesindeki 12 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Halsizliğinin devam ettiğini aktaran Akbaş, "Herkes evinde kalıp kendine baksın. Çok şükür ki eşime bulaştırmadım. Sağlıkçılarımızdan Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Onlardan çok memnunum." dedi.

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