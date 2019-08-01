A101 1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. A101 aktüel ürünleri neler? merak ediliyor. Birbirinden güzel ürünleri uygun fiyat avantajı ile müşterilerine sunan A101'in aktüel ürünleri güncel olarak takip ediliyor. Herhafta perşembe günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler yoğun talep görüyor. Bu hafta düdüklü tencere 75 TL, orta boy güveç tencere 14,95 TL, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL, kozmo tencere 49,95 TL, kozmo karnıyarık tenceresi 49,95 TL, kozmo tava 24,95 TL, dijital el terazisi 24,95 TL, bıçak çeşitleri 6,95 TL'den satışa sunuluyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

Bu hafta düdüklü tencere 75 TL, orta boy güveç tencere 14,95 TL, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL, kozmo tencere 49,95 TL, kozmo karnıyarık tenceresi 49,95 TL, kozmo tava 24,95 TL, dijital el terazisi 24,95 TL, bıçak çeşitleri 6,95

TL'den satışa sunuluyor.

A101 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!