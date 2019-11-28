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A101 28 Kasım aktüel ürüler kataloğu yayınlandı! A101'e bugün neler gelecek?

A101 28 Kasım aktüel ürüler kataloğu yayınlandı. A101'e bugün neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. A101'e gelen aktüel ürünler tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler avantajlı fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. A101'de bu hafta; 4K ekrana ve NETFLIX, Prime Video, YouTube destekli HI-LEVEL 49' Ultra HD Smart LED TV 1.999 TL'den, Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL'den, Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 289 TL'den ve Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın 399 TL'den satışa çıkarılacak.

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A101'e bugün neler gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. A101 28 Kasım aktüel ürüler kataloğu yayınlandı. A101'de hızlıca tükenen aktüel ürünler avantajlı fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. A101'e gelen aktüel ürünler tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta; 4K ekrana ve NETFLIX, Prime Video, YouTube destekli HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart LED TV 1.999 TL'den, Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın 399 TL'den, Honor 9X Cep Telefonu 2.599 TL'den ve Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.099 TL'den satışa sunulacak. 

A101'E BUGÜN NELER GELECEK? 

A101'de bu hafta; 4K ekrana ve NETFLIX, Prime Video, YouTube destekli HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart LED TV 1.999 TL'den, Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın 399 TL'den, Honor 9X Cep Telefonu 2.599 TL'den ve Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.099 TL'den satışa sunulacak. 

A101 28 KASIM AKTÜEL ÜRÜLER KATALOĞU YAYINLANDI! 

 

 

 
 

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