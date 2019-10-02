A101 3 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu tüm A101 müşterileri tarafından merak ediliyor. Müşterilerin büyük bir heyecanla beklediği A101 aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. Yoğun ilgi gören aktüel ürünler Perşembe günü raflardaki yerini alacak. A101'de bu hafta; Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved Tv 4.699 TL'nde, HI-LEVEL 39HL560 39" Full HD Uydu Alıcılı Led Tv 1.299 TL'den, Honor 10 Lite Cep Telefonu 1.399 TL'den, WD 1 TB Harici Hard Disk 299 TL'den, Roxxo Akıllı Saat 129 TL'den ve Hometech HT105 Uydu Alıcı 54,95 TL'den satışa sunuluyor. A101 3 Ekim aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

A101'de bu hafta; Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved Tv 4.699 TL'nde, HI-LEVEL 39HL560 39" Full HD Uydu Alıcılı Led Tv 1.299 TL'den, Honor 10 Lite Cep Telefonu 1.399 TL'den, WD 1 TB Harici Hard Disk 299 TL'den, Roxxo Akıllı Saat 129 TL'den ve Hometech HT105 Uydu Alıcı 54,95 TL'den satışa sunuluyor.

A101 3 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!