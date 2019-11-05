A101 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. A101 aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. A101'e gelen aktüel ürünler tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler avantajlı fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. A101'e bu hafta; Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL'den, Honor 7S Cep Telefonu 799 TL'den, Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led TV 849 TL'den, Sunny Bluetooth Soundbar 199 TL'den, SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL'den ve Güral Porselen 85 Parça Yemek Takımı 1.379 TL'den satılacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101'e bu hafta; Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL'den, Honor 7S Cep Telefonu 799 TL'den, Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led TV 849 TL'den, Sunny Bluetooth Soundbar 199 TL'den, SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL'den ve Güral Porselen 85 Parça Yemek Takımı 1.379 TL'den satılacak.

A101 7 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!