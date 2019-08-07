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A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde teknoloji severlere sürpriz!

A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler listesinde teknoloji severlere sürprizler var. Herhafta müşterilerine uygun fiyat avatajı sunan A101 'de biribirinden güzel ürünler yarın raflardaki yerini alacak. Harca Harca Bitmez sloganı ile bilinen A101'de aktüel ürünler oldukça yoğun ilgi görüyor. Bu hafta teknoloji severleri heyecanlandıracak ürünler geliyor. A101'de bu hafta; Honor 9 Lite Cep Telefonu bin 199 TL'den ve Dahili uydu alıcılı HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV bin 499 TL'den satışa çıkarılıyor.

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A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Heyecanla beklenan A101 aktüel ürünleri yine tüketicilerini sevindirecek cinsten. A101 aktüel ürünler listesinde teknoloji severlere sürprizler var. Müşterilerin ilgisini çekmeyi başaran aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Uygun fiyat avatajı ile kaliteli ürünleri sunan A101'de yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. A101'e bu hafta teknoloji severleri heyecanlandırak ürünler geliyor. A101'de bu hafta; Honor 9 Lite Cep Telefonu bin 199 TL'den ve Dahili uydu alıcılı HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV bin 499 TL'den satışa çıkarılacak. 
 
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER NELER? 
A101'de bu hafta; Honor 9 Lite Cep Telefonu bin 199 TL'den, Dahili uydu alıcılı  HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV bin 499 TL'den, Sinbo El Blender Seti 109 TL'den, Kiwi Kıyma Makinesi 169 TL'den, 2 yıl garantili Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL'den, BPA içermeyen su haznesi ile Homend Royaltea Çay Makinesi 149 TL'den satışa çıkıyor.
 
A101 8 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 

 

 

 

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