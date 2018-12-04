Avrupa Birliği (AB) vize ücretleri ne kadar? AB'ye vize başvurularında alınan ücret ne kadar zamlandı? AB vize başvurusu nasıl yapılır? Kimler AB vizesine başvuru yapabilir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında.

Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edecek olan vatandaşları yakından ilgilendiren karar Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi’nden geldi. 15’e karşı 27 oyla kabul edilen tasarıya göre, AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret 80 euroya yükseltildi. Vize ücretlerine ne kadar zam yapıldığı günün aranan soruları arasında yer alıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uyguladığı vize ücretleri ile ilgili yeni vize ücretini onayladı. Avrupa Birliği (AB) vize ücretleri ile ilgili yapılan zam son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

AB’ye vize başvurularında alınan 60 avroluk ücretin 80 avroya yükselmesini öngören tasarı AP Sivil Özgürlükler Komitesi'nde onaylandı.



Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uyguladığı vize ücretlerinin 60 avrodan 80 avroya çıkartılmasını içeren yasa tasarısını onayladı.

Yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar vize ücretlerini merak ediyor. Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uyguladığı vize ücretleri ile ilgili tasarıyı onayladı. Vize ücretlerinin ne kadar olduğu ise merak konusu.

Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, AB vize kurallarının güncellenmesini görüştü.



Toplantı sonunda yapılan oylamada, komite üyeleri 15'e karşı 27 oyla vize kurallarını değiştirmeye yönelik yasa tasarısını kabul etti.



Tasarıya göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulanmakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak.





AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 avroluk ücret 80 avroya çıkartılacak.



Söz konusu ücret, AB vatandaşlarının aile üyeleri, öğrenciler, araştırmacılar ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak.



Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vizeleri imkanı sağlanacak.



Seyahatten 9 ay öncesine kadar vize başvurusu yapılabilecek.



Vize başvurusu sırasında seyahat dönemine ilişkin sağlık sigortası talep edilmeyecek.



Düzenlemenin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanması ve AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.



Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebilirken 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.



VİZE



Vize, bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli izin.



Vize, pasaporta, onu kullanarak ülkeye girilebilmesi için yapılan onaydır. Belgeyi geçerli sayma ve giriş çıkışta sorun olmadığını belirtir. Pasaportu veren otoriteyi yani devleti tanıma anlamı da taşır. Yabancıların Türkiye'ye girişinde pasaport dışında giriş vizesi de gereklidir. Umuma mahsus yabancı pasaportlara vize vermeye valilikler veya onların izniyle emniyet müdürlükleri ve kaymakamlıklar, yurtdışında ise konsolosluklar yetkilidir. Uygulamada sınır kapısında vize almaya bandrol vize denir. Bandrol vize harçlarını Dışişleri Bakanlığı belirler. Bununla birlikte yabancıların Türkiye'ye girişlerinde pasaport ve vize denetimi Emniyet'in, yani İçişleri Bakanlığı'nın denetimindedir.

Vize, ikamet veya çalışma hakkı vermez, sadece geçici bir süre kalma hakkı sağlar. Üç tür vize vardır: Tek giriş vizesi (bir yıl, sadece bir giriş için), sayısız giriş vizesi (birden çok giriş için), transit vizesi (başka ülkelere gitmek için Türkiye'den geçmek üzere tek transit ve çift transit -gidiş dönüş-lidir). Türkiye'ye dönüş vizesi yabancılara verilir, süresi bir yıldır. İkamet tezkereli yabancılardan bu vize aranmaz, buna "vize bağışıklığı" denir. PK'ye göre, emniyet izniyle, uçaktan uçağa aktarmalarda yabancılar havaalanı dışına çıkabilir. Genelde iki devlet arasında vize anlaşmaları yapılır. Ancak vize uygulamaları veya vize muafiyeti tek taraflı da olabilir. Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralarında vize zorunluluğu yoktur, ancak birlik ülkeleri Türkiye'ye vize zorunluluğu uygulamaktadır. Bazı AB ülkeleri, başka bir AB ülkesinde sürekli oturan TC yurttaşlarını vizeden muaf tutmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti de bu ülkelerden bazılarına (örneğin Almanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi), orada yaşayan Türkiye veya Türk kökenli yabancılara kolaylık sağlamak amacıyla vize uygulamaz.



Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği'ne göre "vize" sözcüğü, Fransızca "visa" sözcüğünden türetiyor,fakat Sevan Nişanyan Türkçe Etimolojik Sözlük'e göre "vize", özgün olarak Latince "videre" (görmek) fiilinin "visa" çekiminden alınmış İtalyanca "visa" (görüldü, görülmüştür) sözcüğünden türetiyor, ve Türkçede ilk olarak 1889 yılında Ahmet Mithat tarafından "viza" olarak kullanılmıştır Fransız Centre national de ressources textuelles et lexicales'a göre Fransızca "visa" kelimesi de Latince "visa"'dan alınmıştır. Ayrıca "vize"'nin İtalyanca karşılığı "visto"'dur.