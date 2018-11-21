ABD’de Ebru hemşire gururu

Temizsoy’un, yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeklerin ağrısız aspirasyonu için geliştirdiği yöntem, tedavinin kolaylaşmasını sağladı. Çalıştığı hastanenin Hemşirelik Hizmetlerinin bilimsel çalışmalara çok önem verdiğini vurgulayan Temizsoy, şöyle konuştu: Zaman zaman çeşitli teknikler üzerinde çalışıyoruz. Geçen ay ABD’de Ulusal Neonatoloji Kongresi’ne (Yenidoğan Hemşireliği Kongresi) 3 araştırmayla katıldık. Non-travmatik Aspirasyon Tekniği, kongrede ‘En iyi Araştırma Ödülü’ aldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaptığımız girişimlerde ağrının en az hissedildiği uygulamalar yapmak hepimizin hedeflediği bir durumdur. Geliştirdiğimiz bu uygulamanın dünya genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.