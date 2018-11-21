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ABD’de Ebru hemşire gururu

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire Ebru Temizsoy’un ekibiyle geliştirdiği 3 proje, ABD’de düzenlenen 34. Neonatoloji Hemşireleri Kongresinde araştırma ödülüne layık görüldü.

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Temizsoy’un, yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeklerin ağrısız aspirasyonu için geliştirdiği yöntem, tedavinin kolaylaşmasını sağladı. Çalıştığı hastanenin Hemşirelik Hizmetlerinin bilimsel çalışmalara çok önem verdiğini vurgulayan Temizsoy, şöyle konuştu: Zaman zaman çeşitli teknikler üzerinde çalışıyoruz. Geçen ay ABD’de Ulusal Neonatoloji Kongresi’ne (Yenidoğan Hemşireliği Kongresi) 3 araştırmayla katıldık. Non-travmatik Aspirasyon Tekniği, kongrede ‘En iyi Araştırma Ödülü’ aldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaptığımız girişimlerde ağrının en az hissedildiği uygulamalar yapmak hepimizin hedeflediği bir durumdur. Geliştirdiğimiz bu uygulamanın dünya genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.

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