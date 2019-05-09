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ABD’de Türk yürüyüşü

Amerika'da New Jersey Peterson ve Clifton Belediyeleri tarafından düzenlenen Türk yürüyüşleri renkli görüntülere sahne oldu.

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His&Hers Prodüksüyon tarafından organize edilen Amerika turnesinde olan Nihan Akın da Türk yürüyüşlerinde sahneye çıkıp İstiklal marşını okudu. Ay yıldızlı kostümü ile Amerika’da yaşayan Türklere coşkulu bir konser veren Nihan Akın, ilk Amerika seyahatinde düzenlenen Türk panayırında Türkiye’nin New York Başkonsolosu Alper Aktas, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ile bir araya gelip Amerika’da yaşayan Türk vatandaşlarımızla hasret giderdi.  

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