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ABD'de yaşayan Türk profesör, kızını öldürdü ardından intihar etti

ABD´nin Florida eyaletinde yaşayan ve ocak ayında eşinden boşandığı belirtilen Türk Profesör Ayhan Ayteş (48), üç yaşındaki kızı Ela Deniz'i öldürdükten sonra intihar etti.

  • DHA
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Olay geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Florida eyaletinde yaşandı. Daha önce Güney Florida Üniversitesi´nde iletişim sahasında `sanal gerçeklik´ üzerine ders veren Ayteş'in, kızı Ela Deniz'i hafta sonu için eski eşi Laurel Friedman'dan (38) aldığı; annesine zamanında teslim etmemesi üzerine durumun polise bildirildiği belirtildi. Ayteş´in evine giden polis baba ve kızını yerde cansız şekilde buldu. Laurel Friedman'ın Güney Florida Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevine devam ettiği; Ayteş ve Laurel Friedman'ın görev yaptıkları okulda tanıştıkları ve 2012 yılında evlendikleri öğrenildi.

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