ABD’li şarkıcı Miles Türk Lirası’na geçti

Avrupa'daki turnesine devam eden ve Avrupa’yı karış karış dolaşarak konserlerinde Türkiye’den övgü dolu sözlerle bahseden ABD’li şarkıcı Della Miles, konser sözleşmelerini Türk Lirası olarak yapacak.Türk Lirası’nın dünyada hak ettiği saygıyı görmesi gerektiğini savunan ve her fırsatta Türkiye ile ilgili davetkar açıklamalar yapan Miles, aldığı bu kararla kendi adına elini taşın altına sokmaya karar verdiğini dile getirdi.

GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİSİ

Bir yandan Avrupa’nın en önemli konser salonlarında on binlerce kişiyi coşturan bir yandan da hayranı olduğu Türkiye adına gönüllü turizm elçiliği görevini üstlenen Della Miles, konser hak ediş ve ücretlerini Türk Lirası olarak alma kararının Türkiye’deki sanatçılar tarafından da kabul görmesi ve uygulanması gerektiğini savundu. Della Miles, “Hep birlikte zirveden birer kar top yuvarlayabilirsek bu bir süre sonra önüne geçilemez bir çığa dönüşebilir. Türkiye’nin en önemli değerlerinden birine, Türk Lirası’na hak ettiği değer ve saygınlığı kazandırmak adına bizler de kararlı bir duruş sergilemeliyiz” diyerek kararının bireysellikten çıkıp ortak bir tutum haline gelmesinin Türkiye’nin menfaatine olacağını düşündüğünü ifade etti.