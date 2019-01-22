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Abdülhamid’e yurt dışından büyük ilgi

Son yıllarda Türk yapımı diziler, sınırları aşarak yurt dışında da büyük ilgi görmeye başladı.

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Yurt dışında, TRT’nin TV ve internet yayınının yanı sıra farklı mecralar üzerinde de en çok izlenen yapımlar arasında yer alan dizilerden biri olan “Payitaht Abdülhamid”in yönetmeni ile başrol oyuncuları bu ilgiyi değerlendirdi. Dizide Abdülhamid’i canlandıran Bülent İnal “Biz Payitaht Abdülhamid dizisinin yurt dışında bu kadar çok izlendiğinin farkında değildik. Farklı Arap ülkelerinden de aynı sevgiyi görüyoruz, sosyal medya üzerinden. Abdülhamid hayranlığı, sevgisi ve dizinin hayranları gün geçtikçe çoğalıyor” dedi. Tahsin Paşa’yı oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu ise “Biz aslında kendi tarihimizi, kendi insanımızı, kültür, din ve tarih birlikteliğimiz olan coğrafyalara ulaştırıyoruz. En önemlisi kendi neslimize gerçek tarihini anlatıyoruz” diye konuştu. 

''Dağa HDP yoluyla gittim''

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