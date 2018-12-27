Abdülhamid’in halısı 3 yılda restore edilecek

Yıldız Şale Köşkü’nün Tören Salonu’nda bulunan 120 yaşında ve 468 metrekare büyüklüğündeki dünyanın en büyük halılarından biri olan Hereke halısı restorasyon öncesinde ilk defa yıkandı. Sultan II. Abdülhamid döneminde, Alman İmparatoru II. Wilhelm’in ziyareti için 1897’de Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nda yaptırılarak, salonun tamamını kaplayacak ölçüde dokundu. Ölçülerinden ötürü Yıldız Şale Köşkü’ne zor bir şekilde sokularak Tören Salonu’nun zeminine serilen halı, 120 yılın ardından ilk defa salondan çıkarıldı. Halı, özel olarak Yıldız’da yapılan bir havuzda yıkandı ve restorasyona hazır hale getirildi.

HALI İÇİN ÖZEL DETERJAN

Yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen, 468 metrekare büyüklüğündeki ve dünyanın en büyük halılarından biri olan halı, yaklaşık 2,5-3 yıl sürecek restorasyon çalışmasının ardından Yıldız Şale Köşkü Tören Salonu’na yeniden yerleştirilecek. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Türkiye’nin en büyük yekpare halısının tarihi bir özelliği olduğunu belirtti. Çapoğlu, “Halı, II. Abdülhamid döneminde, Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Türkiye’yi ziyareti için yaptırılmış. Halının şeması saray ressamı Emil Meinz tarafından tasarlanmış” dedi. Halının oluşturulan özel bir havuz içerisinde bir gün süren çalışmayla yıkandığını belirten Çapoğlu, “Yıkamasında da özel bir ihtimam gösterildi. İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil mühendisliği laboratuvarlarında bu halıya olumsuz bir etki vermeyecek şekilde bir deterjan tespit edildi. Ve o temin edilerek yıkandı. Santrifüjle fazla suyu emildi. Bu alanda restorasyona hazır hale getirildi” dedi. Çapoğlu, halıda 120 yıllık yaşanmışlığın, kullanılmışlığın izlerinin olduğunu belirterek, “Yaklaşık 2,5-3 yıl sürecek bir restorasyon çalışması başlayacak. Bunun için de Milli Saraylar İdaresi’nde mevcut olan uzman restoratörlerimizin titiz bir çalışmaları ile bu restorasyonları tamamlayacağız” bilgisini verdi.