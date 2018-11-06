Abdullah Tivnikli kimdir öldü mü Abdullah Tivnikli kaç yaşında nereli ne iş yapıyordu ölüm nedeni nedir

Abdullah Tivnikli kimdir öldü mü? Abdullah Tivnikli ölüm nedeni nedir kaç yaşında nereli? Abdullah Tivnikli ne iş yapıyordu? Ünlü iş adamı Abdullah Tivnikli, 59 yaşında hayatını kaybetti. Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İşletme Master Programı’nı tamamladı. İngiltere’de eğitim için bulunduğu süreçte katılım bankacılığı modelinin dünyada nasıl uygulandığı konusunda akademik çalışmalarda bulundu. Ünlü iş adamı Abdullah Tivnikli hayat hikayesi ve hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Ağabeyi Fahreddin Tvnikli'de 2014 yılında 59 yaşında vefat etmişti. Tivnikli’nin cenazesi Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı’na defnedilmişti. Abdullah Tivnikli biyografisi star.com.tr haber sitesinde.

Son dakika: İş adamı Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti



Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Abdullah Tivnikli 59 yaşında vefat etti.

ABDULLAH TİVİNKLİ LİMDİR?



1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İşletme Master Programı’nı tamamladı. İngiltere’de eğitim için bulunduğu süreçte katılım bankacılığı modelinin dünyada nasıl uygulandığı konusunda akademik çalışmalarda bulundu.

1983 yılından itibaren Türkiye’de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında yer aldı. Bu sürecin sonunda, bu modeli Türkiye ‘de ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde ye aldı.

1988 yılından itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olan Abdullah Tivnikli, 2001 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2005 yılından itibaren de İstanbul Bahreyn Fahri Konsolosu unvanını taşımaktadır. Abdullah Tivnikli, katılım bankacılığı alanındaki görevlerinin yanı sıra, aile şirketi olan Eksim Grubu’nun da yönetimindedir. Eksim Grubu, tahıl ürünleri ticareti, enerji, gıda, madencilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir.



4 çocuk babası olan Tivnikli, İngilizce bilmektedir.