Bavuldan 34 canlı ispinoz kuşu çıktı

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ABD'ye bavulda 34 canlı ispinoz kuşu sokmaya çalıştı

New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'nda, Guyana'dan ABD'ye el bagajında kaçak sokulmaya çalışılan canlı 34 ispinoz kuşu yakalandı

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ABD'deki New York John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalanı'nda, Guyana'dan ABD'ye seyahat eden bir yolcunun el bagajında, ülkeye kaçak olarak sokmaya çalıştığı canlı 34 ispinoz kuşu yakalandığı belirtildi.
 
Federal makamlardan yapılan açıklamada, Guyana'nın Georgetown kentinden New York'a gelen 39 yaşındaki Francis Gurahoo adlı kişinin el bagajında, plastik saç maşasına sarılmış 34 canlı ispinoz kuşunun ele geçirildiği kaydedildi.
 
Yetkililer, kaçak olarak ABD'ye sokulmaya çalışılan kuşların değerli olduğunu belirterek, Brooklyn ve Queens'te düzenlenen kuş ötme yarışlarında kullanıldığını aktardı.
 
"Yasa dışı vahşi yaşam kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklanan Gurahoo, savcılığa verdiği ilk ifadesinde, kuşların tanesini yaklaşık 3 bin dolara satarak, 100 bin dolar civarında para kazanmayı planladığını söylediği belirtildi.
 
ABD Gümrükleri ve Sınır Koruma Dairesi, kuş kaçakçılığının, kuş gribi gibi hastalıkların yayılması yoluyla ülkedeki tarımı tehdit edebileceğini bildirdi. 
 
JFK Uluslararası Havaalanı'ndaki gümrük memurları, geçen yıl Aralık ayında yine Guyana'dan gelen bir yolcunun spor çantasındaki saç makaralarına gizlenmiş 70 canlı ispinoz kuşu ele geçirmişti.

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