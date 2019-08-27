Olay, 23 Ocak günü Erzurum'un Tortum ilçesindeki dağlık alanda meydana geldi. Batmanlı Yusuf Y., İstanbul'da yaşayan ablası C.Y.'nin dini nikâhlı eşinden, Ardahan'daki eski sevgilisi B.D.'nin yanına kaçtığını öğrendi. Ardahan'a gelen Yusuf Y., ablasını İstanbul'a geri götürmek için ikna etti. İki kardeş İstanbul otobüsüne bindi. Ancak Yusuf Y., Tortum ilçesinde mola veren otobüsten ablasını indirdi. "Tepenin arkasında havalimanı var. İstanbul'a uçakla gideceğiz" diyerek, ablasını dağlık alana götürdü. Burada da "Namusumuzu lekeledin" diyerek, bıçakladı. Ablasını karın ve bel kısmından 3 bıçak darbesiyle yaralanan Yusuf Y., kanı görünce pişman oldu. Hemen mola verilen yere koşup, yardım istedi. Ağır yaralı abla, ihbar üzerine gelen ambulanla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alındı.

Tutuklanan Yusuf Y.'nin mola alanına yardım istemek için geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Abla C.Y. yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken Yusuf Y. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kardeşi tasarlayarak öldürme' suçundan gönüllü vazgeçtiği için 'kasten yaralama' suçundan 8 yıldan 13,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasında Yusuf Y. ablasına zarar vermek istemediğini, pişman olduğunu söyledi. Abla C.Y. de kardeşi ile aralarında çıkan tartışma sonrası Yusuf Y.'nin kendisini bıçakladığını belirterek, "Kardeşim bana 'Sen buraya niçin geldin? Bizi rezil ettin' dedi. Aramızda tartışma yaşandı. Bıçaklanmadan önce ben Yusuf'a küfür ettim ve taş attım. Bunun üzerine kardeşim beni bıçakladı. Sonra bana yardım etti, ambulans çağırdı. Vurduktan sonra da pişman olmuştu. Şikâyetçi değilim" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.Y., "Yanıma gelerek, 'Kız kardeşimi bıçakladım. Ölüyor, yardım edin' dedi. Gösterdiği yere gittiğimizde bir bayan beline bir şey bağlamıştı. Taşın üzerinde oturuyordu, bilinci açık ve konuşuyordu. Hatta 'şikâyetçi değilim' gibi şeyler söylüyordu. Sanık yanıma geldiğinde yüzünde pişmanlık ifadesi, kaygılı bir hali vardı. Vicdanı rahatsızdı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Yusuf Y.'yi 'tutuklulukta geçirmiş olduğu süre, tutuklamanın ceza değil tedbir oluşu ve delillerin toplanmış olması' nedenleriyle yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti. Mahkeme ayrıca sanığa, her pazar 08.00 -17.00 saatleri arası bulunduğu yerdeki kolluk birimine imza atması yönünde adli kontrol getirdi.

Sanık avukatı Ahmet Ozan Öztürk, müvekkilinin tahliye edilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, Yusuf Y.'nin olay sonrası ablasına yardım ederek, etkin pişmanlık gösterdiğini bu nedenle de ceza oranının değişeceğini belirtti.