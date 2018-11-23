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Ablasıyla sevgilisini vuran kardeşten açıklama: Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı

Samsun'da tartıştığı ablası Cansel Ş. (22) ile ablasının erkek arkadaşı Samet B.'yi (32) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan genç, polisin takibiyle yakalandı. Tutuklanan Caner Ş., adliye çıkışında gazetecilere 'Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı' diye seslendi.

  • DHA
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16 Kasım günü Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 19 yaşındaki Caner Ş., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ablası Cansel Ş.'yi tabancayla vurarak, yaraladı. Ardından da ablasının erkek arkadaşı Samet B.'yi vurdu. Genç, kaçarak izini kaybettirirken yaralı çift, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikleri bulunmayan Cansel Ş. ve Samet B., tedavi altına alındı.

Olayın ardından çok yönlü araştırma başlatan Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı. Cane Ş.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

"KAFAMIZ DİK, ALNIMIZ AK. SIKINTI YOK, YATARIZ BİZ BU CEZAYI"

Samsun'da tartıştığı ablası Cansel Ş. (22) ile ablasının erkek arkadaşı Samet B.'yi (32) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan ve polisin takibi sonucu yakalanan Caner Ş. (19) emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Caner Ş., adliye çıkışında gazetecilere "Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı" diye seslendi.

Caner Ş.'nin iddiaya göre eline geçen ablası Cansel Ş.'ye ait uygunsuz görüntüleri izledikten sonra saldırı olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

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