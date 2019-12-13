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Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı

Kastamonu’da aç kalan bir ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İHA
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Kastamonu Ilgaz Dağı mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayıyı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. O sırada ayıyı fark eden köpeklerin de havlama sesleri duyuldu. Ayı, konteyneri devirip bölgeden uzaklaştı.

 

 

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