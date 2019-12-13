Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı
Kastamonu’da aç kalan bir ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
Kastamonu Ilgaz Dağı mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayıyı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. O sırada ayıyı fark eden köpeklerin de havlama sesleri duyuldu. Ayı, konteyneri devirip bölgeden uzaklaştı.
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