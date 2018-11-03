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Aç kalan tilki mahalleye indi

Karabük’te, ormanda yiyecek bulamayan tilki, mahalleye indi. Cep telefonu kamerasıyla vatandaşların görüntülediği tilki, bir evin çatısına çıkarak gözlerden kayboldu.

  • DHA
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Soğuksu Mahallesi'nde akşam saatlerinde otomobiliyle gezintiye çıkan Ahmet Kahriman, yolda yiyecek arayan tilki ile karşılaştı. Otomobilinden inen Kahriman, cep telefonuyla tilkiyi görüntülemeye çalıştı. Bir süre gezinen tilki, bir evin çatısına çıktıktan sonra gözlerden kayboldu.

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