Aç kalan tilki mahalleye indi

Soğuksu Mahallesi'nde akşam saatlerinde otomobiliyle gezintiye çıkan Ahmet Kahriman, yolda yiyecek arayan tilki ile karşılaştı. Otomobilinden inen Kahriman, cep telefonuyla tilkiyi görüntülemeye çalıştı. Bir süre gezinen tilki, bir evin çatısına çıktıktan sonra gözlerden kayboldu.