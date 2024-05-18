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Yaşam

Acı olay! Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada annesine kendisini bir şey ısırdığını söyleyen 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 07:21 - Güncelleme:
Acı olay! Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu
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Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay (5), annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi. Küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü, 5 yaşındaki çocuk, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisine başlanılan çocuk tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi.

Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı buradaki ilk müdahalenin ardından küçük kız, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.

Küçük çocuğun cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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