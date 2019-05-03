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'Acil müdahale eğitimi ilkokulda başlamalı'

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kalp durduktan sonra beynin oksijensiz kalabileceği sürenin 4 dakika olduğunu belirterek, “Eğer dört dakikayı aşarsa müdahale ettiğiniz halde bitkisel hayatla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Onun için toplumun her kesiminde acil müdahale eğitimini yaygınlaştıracak çalışma başlatıyoruz” dedi.

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Prof. Dr. Başar Cander, “Üniversitelerle bazı bilimsel akademik çalışmalar yapan firmalarla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yapacağımız çalışmayla tüm topluma ulaşmak istiyoruz. İlk müdahaleyi tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde göstermek, ev hanımlarına eğitim vermek istiyoruz. Mesela polislerin, itfaiyecilerin, bunu çok iyi yapması lazım. Kalbi durmuş hastaya ilk anda onlar ulaşıyor” şeklinde konuştu.      

 

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