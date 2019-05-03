'Acil müdahale eğitimi ilkokulda başlamalı'

Prof. Dr. Başar Cander, “Üniversitelerle bazı bilimsel akademik çalışmalar yapan firmalarla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yapacağımız çalışmayla tüm topluma ulaşmak istiyoruz. İlk müdahaleyi tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde göstermek, ev hanımlarına eğitim vermek istiyoruz. Mesela polislerin, itfaiyecilerin, bunu çok iyi yapması lazım. Kalbi durmuş hastaya ilk anda onlar ulaşıyor” şeklinde konuştu.