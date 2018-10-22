Acılar dinmese de, izleri 7 yılda silindi

23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremle büyük hasar gören Van, aradan geçen 7 yıllık sürede yapılan yatırımlarla depremin izlerini sildi. Van’da 23 Ekim’deki depremde 604, 9 Kasım’daki depremde de 40 kişi hayatını kaybetti. Depremden hemen sonra tüm ülke Van için seferber oldu, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu çalışanları kente geldi. Depremlerin ardından yaşanan göçlerle adeta “hayalet kent”e dönüşen Van’da, yetkililer bir ay geçmeden depremzedeler için inşa edilecek konutların yapımını başlattı. 17 bin 489 konut, depremin birinci yılında tamamlanma aşamasına getirildi. TOKİ tarafından ayrıca 30 okul, 27 cami, 10 ticaret merkezi ve 16 büfe, 52 müteahhitte ihale edilerek yapıldı. Konutların bulunduğu alanlarda 1 milyon 48 bin 523 metrekarelik bölge yeşil alan olarak değerlendirildi ve bu bölgelere 16 bin 650 ağaç dikildi. AFAD İl Müdürü Osman Uçar “Özellikle depremin ardından yapılan çalışmalarla konut anlamında Van’da adeta yeniden bir şehir kuruldu. Vatandaşların mağduriyeti çok bekletilmeden giderildi” dedi.

Şu anda kent merkezinde ağır hasarlı binanın pek kalmadığını, ilçelerdeki ağır hasarlı tek ve çift katlı binaların yıkımının devam ettiğini belirten Uçar, “Şimdiye kadar 17 bin 489 konutu tamamlayarak teslim ettik. Bunun yanında 12 bin köy konutumuzun da büyük çoğunluğu teslim edildi ve kalan az miktarda konutun çalışmaları devam ediyor. 2 bin 346 konutumuzda güçlendirme çalışmaları yapıldı” diye konuştu.

Her şey bitti dediğimde!..

Depremde 10 kişilik ailesiyle enkaz altında kalan ve 15 saat yaşam mücadelesi veren Kırgız Kasım Karakaş, o anları unutamıyor. Enkazdan yaralı kurtulan ancak ailesinden 3 kişiyi kaybeden Karakaş “Deprem esnasında babama sarıldım, evimiz üstümüze çöktü. Ben bayılmıştım, uyandığımda babam altımdaydı ve ölmüştü. Mutfak bölümünden sesler geliyordu ama kimse sesimizi duymuyordu. ‘Her şey bitti’ dediğimde balyoz seslerini duydum” dedi.