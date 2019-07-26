Acılı anne konuştu: O sözler oğluma değil, zehre isyanımdı

Adana’da önceki gün Seyhan Nehri’ne atladığı öne sürülen uyuşturucu bağımlası Fazıl Sayılır'ın (35) annesinin sözleri yürekleri sızlatmıştı. Oğlunun kaybolduğunu öğrenen Aysel Sayılır (61), “Kurtuldum, bugün benim bayramım. Öldüyse şeker dağıtacağım” diyerek ağlamıştı. Aramalar kapsamında nehirdeki su seviyesinin düşmesi için baraj kapakları kapatıldı. Suyun çekilmesiyle açığa çıkan ceset, dün sabah dalgıç polislerce kıyıya çıkartıldı. Acı haberi alan anne söylediği sözlere rağmen yıkıldı.

Çocuğunuzla arkadaş olun

Evladını uyuşturucudan kurtarmak için uğraştığını ancak başaramadığını söyleyen anne Sayılır, Akşam’a şunları söyledi: “11 yaşından beri oğlumu bu illetten kurtarmak için vermediğim mücadele kalmadı. Ama başaramadım. Her gün ölüm haberini bekliyordum. Kaybolduğu gün söylediğim sözler oğluma değil bu zehre isyanımdı. Hangi anne evladının ölümüne sevinebilir. Bu illeti Allah kimsenin başına vermesin. Artık çocuklar ölmesin. Anne babalar çocuğunuzla arkadaş gibi olun, onları izleyin.”

Gözyaşlarıyla veda

Fazıl Sayılır’ın cenazesi helallik için baba ocağına götürüldü. Anne Aysel Sayılır, “Seni yalnız bırakmadım, yanındayım beraber gideceğiz. Söz verdiğim gibi son görevimi de yaptım kuzum. Elini ver bana annem” diyerek tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Sayılır’ın cenazesi, Buruk Mezarlığı’ndaki dedesinin yanına defnedildi.

24 yıldır içim yanıyor

Baba Ramazan Sayılır, “24 yılın ateşi var içimde. İçimde bir volkan var” diyerek isyan etti.

Evlada son bakış

Oğlunun sudaki cansız bedenine son kez bakan Aysel Sayılır, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.